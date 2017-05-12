Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию в Twitter президента США Дональда Трампа с фотографиями глав внешнеполитических ведомств Украины и России и призывом «творить мир».
«Оставлю без ответа», - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Трампа, сообщает УНИАН.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к миру, опубликовав в Twitter пост с хэштегом «LetsMakePeace».
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