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Переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом в Белом доме должны повлиять на минский процесс и на позицию России. Такое мнение высказал первый заместитель главы МИД Вадим Пристайко.

«По моему мнению, это должно повлиять на минский процесс и на мнение России. Потому что ни для кого не было тайной, что Россия рассчитывала, что смена администрации приведет к изменению подходов Соединенных Штатов к этому вопросу и к поддержке Украины. Мне кажется, что России стало совершенно очевидно, что американская администрация сознает то, что делала предыдущая администрация, сознает, почему она это делала и полностью сейчас так же ведет себя», - сказал он, сообщает Би-би-си.

Пристайко напомнил, что по результатам встреч Трамп и Пенс заявили, что санкции с РФ не будут сняты до полного выполнения минских договоренностей.

«Как минимум, они призвали к срочному, безусловному выполнению минского процесса, как свидетельствуют результаты встречи с Лавровым и, кроме того, хочу напомнить, что они заявили - американский президент и вице-президент - о том, что санкции не будут сняты до выполнения. Я думаю, это сигнал очень мощный и, главное, очень четкий: чтобы у России не оставалось какого-то ощущения, что можно как-то пропетлять, используя общие темы типа Сирии, Северной Кореи и так далее», - подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В то же время Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.
ForUm

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