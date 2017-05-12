Российское министерство обороны назвало «маневром приветствия» сближение своего истребителя с американским самолетом-разведчиком над Черным морем. Так минобороны прокомментировало сообщения американской стороны о перехвате их разведчика Россией, передает ВВС.

По утверждению российского ведомства, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени: Россия обнаружила над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границе «воздушную цель».

Для перехвата в воздух подняли истребитель Су-30, пилот которого и сообщил, что неизвестный объект – американский самолет-разведчик P8A «Посейдон».

«Российский истребитель выполнил маневр «приветствия» американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией», - заявили в минобороны.

В ведомстве не уточнили, в чем именно заключается суть упомянутого приветствия.

Первым об инциденте сообщил телеканал NBC: отмечалось, что российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США, когда тот выполнял штатное задание. Маневр в США посчитали безопасным.

Россия и США регулярно осуществляют перехват самолетов друг друга в нейтральном воздушном пространстве у своих границ. Эти инциденты участились после обострения отношений между странами в 2014 году. Как правило, в процессе такого перехвата истребитель просто сопровождает другой самолет.