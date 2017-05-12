Сирия, Ливан, Ирак и Палестина частично или полностью прекратили признание дипломов украинских медицинских вузов. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

«Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и другие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов», - сказала министр.

Такие решения, по ее словам, объясняются низким баллом поступающих в медицинские вузы и отсутствием доступа к интернатуре.

«Поэтому нам надо определить, какие изменения сейчас нужны, чтобы решить эти проблемы и в целом улучшить качество предоставления образовательных услуг в медицинских вузах», - отметила Гриневич.

Так, для улучшения подготовки иностранных студентов в медицинских вузах Украины необходимо обеспечить им доступ к обучению в интернатуре, изменить требования к поступлению абитуриентов из других стран, а также создать программу развития университетских клиник, считает министр.

В Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов. Из более 64 тысяч иностранцев, обучающихся в Украине, почти 40% получает образование именно по медицинским специальностям.