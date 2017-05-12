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Российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных центра «Миротворец» за поддержку агрессии России в отношении Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в аннексованном Крыму.

Соответствующая информация обнародована на сайте центра.

Отмечается, что 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации" в поддержку политики Путина в Украине и Крыму".

Также Боярский в 2016 году посещал Евпаторию.
ForUm

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