Российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных центра «Миротворец» за поддержку агрессии России в отношении Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в аннексованном Крыму.

Соответствующая информация обнародована на сайте центра.

Отмечается, что 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации" в поддержку политики Путина в Украине и Крыму".

Также Боярский в 2016 году посещал Евпаторию.