Китайская компания Grand blue намерена построить в Червонограде мусоросжигательный завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии. Об этом стало известно во время встречи председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки и представителей компании, сообщает пресс-служба ОГА.

Синютка отметил, что реализация проекта важна не только для Червонограда, но и для всей Львовщины.

Стороны определили план действий на ближайшую перспективу. Так, ориентировочно 6 месяцев будет длиться разработка проекта, затем будет происходить процедура согласования документации, после этого компания планирует приступить к строительству.

Глава ОГА заверил инвесторов во всестороннем содействии в реализации проекта.