также в разделеОбщество
Луценко подвел итоги года своего генпрокурорства
ГПУ сообщила о подозрении 5 участникам беспорядков в Днипре 9
Определены номера выступлений участников финала «Евровидения-2017» 45
Заморозки на Черкащине были самыми жесткими за 100 лет 62
СБУ поймала полицейского на «крышевании» проституции 20
Главу украинского жюри не пригласили на «Евровидение-2017» 48
Прокуратура: Керченский мост может превратить Азовское море в залив 83
Штаб: Украинский военный сдался в плен 294
Аваков сообщил об аресте одного из днипровских «титушек» 25
Стали известны имена всех финалистов «Евровидения-2017» 317
11 мая. Картина дня 71
Суд снял арест со счетов табачного монополиста «Тедис Украина» 82
В честь утверждения безвиза в украинских городах подняли флаги ЕС 45
Биометрические паспорта оформили уже 3,3 миллиона украинцев 61
Полиция скорректировала расследование убийства Шеремета 73
Родители Захарченко получают украинскую пенсию 156
«Хотели напугать ментов»: в ОУН рассказали о человеке с гранатометом 219
СМИ: Организатор «Евровидения» наложит санкции и на Украину, и на РФ 283

Китайская компания Grand blue намерена построить в Червонограде мусоросжигательный завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии. Об этом стало известно во время встречи председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки и представителей компании, сообщает пресс-служба ОГА.

Синютка отметил, что реализация проекта важна не только для Червонограда, но и для всей Львовщины.

Стороны определили план действий на ближайшую перспективу. Так, ориентировочно 6 месяцев будет длиться разработка проекта, затем будет происходить процедура согласования документации, после этого компания планирует приступить к строительству.

Глава ОГА заверил инвесторов во всестороннем содействии в реализации проекта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года