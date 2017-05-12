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Один из двух самолетов VC-25 президента США Дональда Трампа, мог загореться или взорваться в воздухе из-за халатности одного из механиков Boeing. Об этом со ссылкой на отчет федеральной власти, сообщает телеканал CNN.

Механики Boeing, которые осуществляли обслуживание «борта номер один» (Air Force One) еще в апреле 2016 года, работали загрязненными инструментами с кислородным оборудованием VC-25.

Убыток президентского борта оценили в четыре миллиона долларов. В связи с этим именно кислородное оборудование президентского самолета было загрязнено, что могло привести к пожару или взрыву во время полета. Несмотря на то, что ошибки были допущены более года назад, известно о них стало только сейчас, сообщает УНИАН.

В издании уточнили, что сразу после этого компания Boeing за свой счет почистила кислородное оборудование.

Напомним, ранее за несколько минут до того, как самолет с президентом США Дональдом Трампом совершил посадку на Объединенной военной базе «Эндрюс», неожиданно близко к президентскому борту подошел другой военный самолет.

Стоит отметить, что обычно самолеты не подходят друг к другу ближе чем на 300 метров по вертикали и 4,8 километра по горизонтали. При этом авиадиспетчеры часто обеспечивают президентскому самолету более широкий коридор.
ForUm

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