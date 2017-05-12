Крымские болгары приглашают одного из фаворитов «Евровидения-2017», участника от Болгарии Кристиана Костова снова посетить полуостров и принять участие в Международном фестивале болгарской культуры «Български срещи» («Болгарские встречи»).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «главу» крымской национально-культурной автономии Ивана Абажера.

«Мы приглашаем Кристиана Костова снова посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале «Болгарские встречи», который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае в курортном поселке Сенной», — сказал Абажер.

Костов оказался в центре внимания СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года.

Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым в Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.