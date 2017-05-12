также в разделеСтолица
СМИ: У зама Кличко – поддельный диплом 57
За время «Евровидения» в полицию обратились уже 12 иностранцев 127
Фаны «Евровидения» могут менять подсветку зданий в Киеве 46
В Еврогородке на Крещатике задержали вора 98
На Майдане вытоптали клумбу с символикой «Евровидения» 70
В Киеве разрушили инсталляцию на постаменте памятника Ленину 113
В Киеве среди мая пошел снег 236
Полицией в офисе ОУН задержаны 24 человека 142
Полиция: В ходе событий возле офиса ОУН никто не пострадал 319
В столичном Парке Славы произошли стычки 236
В Киеве участников акции «Бессмертный полк» забросали яйцами и дымовыми шашками 1009
Шествие к парку Вечной Славыв в Киеве началось со стычки 432
Полиция заблокировала офис ОУН в центре Киева 131
Порядок во время массовых акций в столице охраняют 7 тысяч силовиков 42
В Дарницком районе Киева в жилом доме прогремел взрыв 68
Киев запускает речной трамвай: названы график и цены 204
Киев планирует построить 4-5 мусороперерабатывающих завода 41
Возле столичного кафе произошла стрельба, ранен иностранец 66

По результатам досудебного расследования сообщено о подозрении мошеннику, который незаконно завладел паркоместом и элитной квартирой в центре Киеве, в которой проживает сотрудник Посольства Королевства Испании в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 57-летний житель Крыма с помощью компьютерной техники изготовил и распечатал постановление судьи Окружного административного суда города Киева, которое удовлетворяло административный иск мужчины и отменяло решение о государственной регистрации квартиры и места для парковки, расположенных на ул. Хорива стоимостью более 5 млн гривен.

После чего, используя указанное постановление и другие документы, выданные государственными органами, мошенник перерегистрировал на себя право собственности на указанное недвижимое имущество.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1, 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года