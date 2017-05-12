По результатам досудебного расследования сообщено о подозрении мошеннику, который незаконно завладел паркоместом и элитной квартирой в центре Киеве, в которой проживает сотрудник Посольства Королевства Испании в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 57-летний житель Крыма с помощью компьютерной техники изготовил и распечатал постановление судьи Окружного административного суда города Киева, которое удовлетворяло административный иск мужчины и отменяло решение о государственной регистрации квартиры и места для парковки, расположенных на ул. Хорива стоимостью более 5 млн гривен.

После чего, используя указанное постановление и другие документы, выданные государственными органами, мошенник перерегистрировал на себя право собственности на указанное недвижимое имущество.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1, 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.