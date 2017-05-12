Первый в истории Украины генпрокурор без юридического образования за год работы запомнился громкими делами, Facebook-отчетами о коррупционерах, а также хвастовством прочитанными книгами.

12 мая 2016 года Верховная Рада назначила генпрокурором Украины председателя фракции БПП в парламенте Юрия Луценко.

До этого закон требовал, чтобы кандидат в генпрокуроры имел высшее юридическое образование. Поскольку у Луценко такового не было, то эту норму специально изменили.

При назначении Луценко пообещал бороться с коррупцией, быть независимым и наказать бывшую команду Виктора Януковича.

Часть своих обещаний он начал выполнять, но в его адрес раздается довольно много критики, в том числе и по политической ангажированности.

Антикоррупционные соревнования и НАБУ

С первых дней в ГПУ во главе с Юрием Луценко завязалась своеобразное соревнование с новосозданным антикоррупционным бюро.

Обе структуры наперегонки задерживали на взятках чиновников разного калибра и спешили выкладывать в Facebook фотографии задержанных и аккуратно разложенных десятков тысяч долларов и евро взяток.

Между структурами начались споры о подследственности.

НАБУ должно заниматься высокими чиновниками, а потому часто упрекало прокуратуру, что они брались за людей не «своего калибра». Из-за чего якобы дела могут развалиться в суде.

Доходило и до «горячей фазы» противостояния, когда ГПУ проводила обыски в офисе НАБУ, а бюро обвинило прокуратуру в незаконном содержании своих сотрудников.

По генпрокурора Юрия Луценко прокуратура почти ежедневно отчитывалась о задержанных коррупционерах различного уровня.

За прошлый год ГПУ задерживала во взяточничестве или обвиняла в коррупции судей, мэров городов и их заместителей, замов губернаторов, руководителей и заместителей таможен, отделений налоговых служб и крупных государственных предприятий.

Специальная инспекция прокуратуры постоянно отчитывается о задержании на взятках самых прокуроров.

Господин Луценко также настаивает, что при нем на должности в местные прокуратуры на конкурсах начали массово приходить люди «из-за системы».

Хотя похвастаться успешным рассмотрением в суде и большим количеством приговоров в таких громких делах ГПУ вряд ли может.

Одним из самых громких дел ГПУ было расследование коррупционных схем в энергетике, которые якобы организовал бизнесмен Сергей Курченко.

В нем задержали десятки бывших чиновников и бизнесменов, в частности экс-руководителя «Нафтогаза» Александра Кацубу.

Некоторые из них, как господин Кацуба, отсидели в СИЗО несколько месяцев, дали показания против участников коррупционных схем и заключили сделку со следствием, уплатив в бюджет сотни миллионов гривен.

В первые месяцы на посту Юрий Луценко попытался побороть коррупцию и на родной Ривненщине. В начале июля 2016 года силовики и лично Луценко провели спецоперацию против незаконной добычи янтаря.

Тогда силовики арестовали десятки высокопоставленных чиновников области, включая заместителем облпрокурора, которых обвинили в «крышевании» добычи камня.

Дела депутатов

За время на посту Луценко подписал два представления на снятие депутатской неприкосновенности с членов парламента.

В начале июля Юрий Луценко поддержал представление антикоррупционной прокуратуры о лишении неприкосновенности члена парламента Александра Онищенко.

После снятия неприкосновенности господин Онищенко покинул Украину и поселился в Лондоне. Он обвиняет украинскую власть в коррупции.

Относительного другого члена парламента – Вадима Новинского – дело вела именно прокуратура.

В декабре 2016 года по представлению Луценко депутаты поддержали лишение неприкосновенности Новинского в так называемом «церковном деле».

Представителя «Оппозиционного блока» обвиняют в участии в лишении свободы секретаря бывшего митрополита УПЦ МП Владимира Александра Драбинко во времена правления Виктора Януковича.

Дело до сих пор расследуют. Господин Новинский остается в Украине и обещает в суде опровергнуть все обвинения.

Еще одно громкое политическое дело – против бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

С приходом в ГПУ Юрия Луценко прокуроры снова взялись за бывшего влиятельного политика времен Януковича. В конце июля 2016 г. Ефремова задержали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ефремов с июля находится в СИЗО, дело передали в суд и уже несколько месяцев рассматривают на Луганщине.

Дела команды Януковича

Юрий Луценко обещал завершить расследование дел о преступлениях на Майдане, трагедии в Одессе 2 мая и привлечь к ответственности команду Януковича.

Расследование расстрелов на Майдане продвигается, но достаточно медленно.

Следствие по трагедии в Одессе 2 мая также продолжается, и его окончания пока не ожидают.

Зато дело о возможной государственной измене Виктора Януковича уже в суде и 4 мая Оболонский суд начал заочное осуждение бывшего президента.

Перед этим руководители страны заявили о конфискации 1,5 млрд долларов, которые арестовали у «окружения Януковича».

Также прокуратура заявила об объявлении подозрений в уголовных делах ряду других экс-министров времен Януковича, скрывающихся в России.

Политические связи?

Перед назначением на должность Юрий Луценко своеобразно отреагировал на установку депутатов «посадить трех друзей», как то советовал автор экономического чуда в Сингапуре Ли Куан Ю.

«Надо так выбирать друзей, чтобы их не надо было сажать в тюрьму», - заявил Луценко 12 мая 2016 года.

За последний год оппоненты не раз обвиняли его в политической заангажированности.

Депутат Рады от БПП Сергей Лещенко публиковал информацию о якобы встрече Луценко с бизнесменом Игорем Коломойским.

Господин Луценко отрицал такие обвинения и говорил, что подобного не было.

Зато журналисты программы «Схемы» провели расследование и наблюдали, машины каких политиков чаще всего приезжали в генпрокуратуру.

По их данным, чаще всего у генпрокурора бывал его давний соратник и влиятельный депутат от БПП Александр Третьяков.

Также к нему якобы часто приезжали влиятельные во власти депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский. Их журналисты подозревают в воздействии на правоохранительную систему, но те подобные обвинения категорически отрицают.

Сам Юрий Луценко также исключает, что эти депутаты влияют на его работу.

Книголюб

Среди коллег во власти Луценко отличается любовью к литературе.

В заключении во времена Януковича Луценко, по его признанию, прочитал сотни книг.

И сейчас, несмотря на высокую должность, он уделяет особое внимание этому интеллектуальному хобби. По крайней мере на своей странице в Facebook господин Луценко часто хвастается прочитанными книгами. Советует, которые лучше, и делится мыслями об авторах и произведениях.

По подсчетам ВВС Украина, с момента назначения генпрокурором он на своей странице поделился впечатлениями о более двадцати недавно прочитанных книгах.

Первую книгу он порекомендовал 15 мая 2016 – «Малиновый пеликан» Владимира Войновича. А последнюю – 23 апреля – Рейн Крюгер, «Китай. Полная история Поднебесной».