Первый в истории Украины генпрокурор без юридического образования за год работы запомнился громкими делами, Facebook-отчетами о коррупционерах, а также хвастовством прочитанными книгами.
12 мая 2016 года Верховная Рада назначила генпрокурором Украины председателя фракции БПП в парламенте Юрия Луценко.
До этого закон требовал, чтобы кандидат в генпрокуроры имел высшее юридическое образование. Поскольку у Луценко такового не было, то эту норму специально изменили.
При назначении Луценко пообещал бороться с коррупцией, быть независимым и наказать бывшую команду Виктора Януковича.
Часть своих обещаний он начал выполнять, но в его адрес раздается довольно много критики, в том числе и по политической ангажированности.
Антикоррупционные соревнования и НАБУ
С первых дней в ГПУ во главе с Юрием Луценко завязалась своеобразное соревнование с новосозданным антикоррупционным бюро.
Обе структуры наперегонки задерживали на взятках чиновников разного калибра и спешили выкладывать в Facebook фотографии задержанных и аккуратно разложенных десятков тысяч долларов и евро взяток.
Между структурами начались споры о подследственности.
НАБУ должно заниматься высокими чиновниками, а потому часто упрекало прокуратуру, что они брались за людей не «своего калибра». Из-за чего якобы дела могут развалиться в суде.
Доходило и до «горячей фазы» противостояния, когда ГПУ проводила обыски в офисе НАБУ, а бюро обвинило прокуратуру в незаконном содержании своих сотрудников.
По генпрокурора Юрия Луценко прокуратура почти ежедневно отчитывалась о задержанных коррупционерах различного уровня.
За прошлый год ГПУ задерживала во взяточничестве или обвиняла в коррупции судей, мэров городов и их заместителей, замов губернаторов, руководителей и заместителей таможен, отделений налоговых служб и крупных государственных предприятий.
Специальная инспекция прокуратуры постоянно отчитывается о задержании на взятках самых прокуроров.
Господин Луценко также настаивает, что при нем на должности в местные прокуратуры на конкурсах начали массово приходить люди «из-за системы».
Хотя похвастаться успешным рассмотрением в суде и большим количеством приговоров в таких громких делах ГПУ вряд ли может.
Одним из самых громких дел ГПУ было расследование коррупционных схем в энергетике, которые якобы организовал бизнесмен Сергей Курченко.
В нем задержали десятки бывших чиновников и бизнесменов, в частности экс-руководителя «Нафтогаза» Александра Кацубу.
Некоторые из них, как господин Кацуба, отсидели в СИЗО несколько месяцев, дали показания против участников коррупционных схем и заключили сделку со следствием, уплатив в бюджет сотни миллионов гривен.
В первые месяцы на посту Юрий Луценко попытался побороть коррупцию и на родной Ривненщине. В начале июля 2016 года силовики и лично Луценко провели спецоперацию против незаконной добычи янтаря.
Тогда силовики арестовали десятки высокопоставленных чиновников области, включая заместителем облпрокурора, которых обвинили в «крышевании» добычи камня.
Дела депутатов
За время на посту Луценко подписал два представления на снятие депутатской неприкосновенности с членов парламента.
В начале июля Юрий Луценко поддержал представление антикоррупционной прокуратуры о лишении неприкосновенности члена парламента Александра Онищенко.
После снятия неприкосновенности господин Онищенко покинул Украину и поселился в Лондоне. Он обвиняет украинскую власть в коррупции.
Относительного другого члена парламента – Вадима Новинского – дело вела именно прокуратура.
В декабре 2016 года по представлению Луценко депутаты поддержали лишение неприкосновенности Новинского в так называемом «церковном деле».
Представителя «Оппозиционного блока» обвиняют в участии в лишении свободы секретаря бывшего митрополита УПЦ МП Владимира Александра Драбинко во времена правления Виктора Януковича.
Дело до сих пор расследуют. Господин Новинский остается в Украине и обещает в суде опровергнуть все обвинения.
Еще одно громкое политическое дело – против бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.
С приходом в ГПУ Юрия Луценко прокуроры снова взялись за бывшего влиятельного политика времен Януковича. В конце июля 2016 г. Ефремова задержали по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ефремов с июля находится в СИЗО, дело передали в суд и уже несколько месяцев рассматривают на Луганщине.
Дела команды Януковича
Юрий Луценко обещал завершить расследование дел о преступлениях на Майдане, трагедии в Одессе 2 мая и привлечь к ответственности команду Януковича.
Расследование расстрелов на Майдане продвигается, но достаточно медленно.
Следствие по трагедии в Одессе 2 мая также продолжается, и его окончания пока не ожидают.
Зато дело о возможной государственной измене Виктора Януковича уже в суде и 4 мая Оболонский суд начал заочное осуждение бывшего президента.
Перед этим руководители страны заявили о конфискации 1,5 млрд долларов, которые арестовали у «окружения Януковича».
Также прокуратура заявила об объявлении подозрений в уголовных делах ряду других экс-министров времен Януковича, скрывающихся в России.
Политические связи?
Перед назначением на должность Юрий Луценко своеобразно отреагировал на установку депутатов «посадить трех друзей», как то советовал автор экономического чуда в Сингапуре Ли Куан Ю.
«Надо так выбирать друзей, чтобы их не надо было сажать в тюрьму», - заявил Луценко 12 мая 2016 года.
За последний год оппоненты не раз обвиняли его в политической заангажированности.
Депутат Рады от БПП Сергей Лещенко публиковал информацию о якобы встрече Луценко с бизнесменом Игорем Коломойским.
Господин Луценко отрицал такие обвинения и говорил, что подобного не было.
Зато журналисты программы «Схемы» провели расследование и наблюдали, машины каких политиков чаще всего приезжали в генпрокуратуру.
По их данным, чаще всего у генпрокурора бывал его давний соратник и влиятельный депутат от БПП Александр Третьяков.
Также к нему якобы часто приезжали влиятельные во власти депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский. Их журналисты подозревают в воздействии на правоохранительную систему, но те подобные обвинения категорически отрицают.
Сам Юрий Луценко также исключает, что эти депутаты влияют на его работу.
Книголюб
Среди коллег во власти Луценко отличается любовью к литературе.
В заключении во времена Януковича Луценко, по его признанию, прочитал сотни книг.
И сейчас, несмотря на высокую должность, он уделяет особое внимание этому интеллектуальному хобби. По крайней мере на своей странице в Facebook господин Луценко часто хвастается прочитанными книгами. Советует, которые лучше, и делится мыслями об авторах и произведениях.
По подсчетам ВВС Украина, с момента назначения генпрокурором он на своей странице поделился впечатлениями о более двадцати недавно прочитанных книгах.
Первую книгу он порекомендовал 15 мая 2016 – «Малиновый пеликан» Владимира Войновича. А последнюю – 23 апреля – Рейн Крюгер, «Китай. Полная история Поднебесной».
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