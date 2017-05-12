К сентябрю Украина планирует назначить нового управляющего Национальным банком. Об этом заявил в четверг министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью агентству Reuters.

По его словам, у Киева есть ряд кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе «предпочтительный». Он не назвал этого кандидата, отметив, что окончательное решение должно быть принято Президентом. Однако добавил, что глава украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук «обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ», сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, добавил он, парламент к середине июля примет долгожданный пакет реформ, утверждение которого является одним из условий продолжения поддержки Международного валютного фонда, представители которого приедут в Киев на следующей неделе.

Данилюк также допустил, что три транша кредита МВФ, которые Киев надеется получить в этом году, могут быть объединены, но добавил, что формально этот вопрос еще не обсуждался. «Возможно, было бы неплохо внести поправки в график платежей», - сказал Данилюк.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

Обязанности главы НБУ с 11 мая исполнет первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.