также в разделеЭкономика
МАУ вводит low cost тарифы 23
В Украине стало на четверть меньше миллионеров 19
В 2016 году убытки украинских банков достигли почти 200 миллиардов 19
ЕБРР почти в два раза сократил инвестиции в Украину 35
США намерены продолжить финансовую поддержку Украины в 2018 году 22
В апреле инфляция замедлилась до 12,2% 29
ProZorro внедрят в малую приватизацию 27
Рева: Украина тратит на пенсии больше, чем на оборону 113
ФГИ оспорит решение суда о взыскании с ОПЗ в пользу Фирташа $251 миллиона 58
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 36
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в РФ 42
Экс-глава НБУ: Украинские ЗВР не принадлежат Украине 330
Гонтарева о вине в падении гривни: Не больше, чем стюардесса в авиакатастрофе 122
В Минфине назвали условие использования конфискованных денег Януковича 109
ВСУ приостановил выполнение решений по банку "Михайловский". 89
Международные резервы Украины выросли на $2 миллиарда 77
Цена на нефть Brent впервые с ноября опустилась ниже $47 30
Western Union прекращает переводы из РФ в Украину 89

К сентябрю Украина планирует назначить нового управляющего Национальным банком. Об этом заявил в четверг министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью агентству Reuters.

По его словам, у Киева есть ряд кандидатов на должность главы центрального банка, в том числе «предпочтительный». Он не назвал этого кандидата, отметив, что окончательное решение должно быть принято Президентом. Однако добавил, что глава украинского подразделения Райффайзен Владимир Лавренчук «обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать эффективным главой НБУ», сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, добавил он, парламент к середине июля примет долгожданный пакет реформ, утверждение которого является одним из условий продолжения поддержки Международного валютного фонда, представители которого приедут в Киев на следующей неделе.

Данилюк также допустил, что три транша кредита МВФ, которые Киев надеется получить в этом году, могут быть объединены, но добавил, что формально этот вопрос еще не обсуждался. «Возможно, было бы неплохо внести поправки в график платежей», - сказал Данилюк.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

Обязанности главы НБУ с 11 мая исполнет первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года