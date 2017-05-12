Стали известны порядковые номера участников финала «Евровидения-2017», под которыми они выступят в МВЦ 13 мая в Киеве.
Итак, представители 26 стран выступят в следующем порядке:
1. Израиль
2. Польша
3. Беларусь
4. Австрия
5. Армения
6. Нидерланды
7. Молдова
8. Венгрия
9. Италия
10. Дания
11. Португалия
12. Азербайджан
13. Хорватия
14. Австралия
15. Греция
16. Испания
17. Норвегия
18. Великобритания
19. Кипр
20. Румыния
21. Германия
22. Украина
23. Бельгия
24. Швеция
25. Болгария
26. Франция
Напомним, 10 из 18 участников второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение 2017», который состоялся 11 мая в Киеве, прошли в финал: Болгария, Беларусь, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль.
Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).
Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале. Также в финал автоматически попали представители пяти стран – основательниц конкурса (Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция) и Украины как страны-хозяйки конкурса.
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