Президент США Дональд Трамп встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым по просьбе президента РФ Владимира Путина.

«Дружественный визит» в Белый дом состоялся по просьбе Путина, которую он озвучил во время телефонного разговора с американским президентом», – пишет издание Politico, которое цитирует УНИАН.

«Он (Трамп - Ред.) решил принять его (Лаврова. - Ред.), потому что Путин попросил его», - сказал пресс-секретарь Белого дома.

«Путин конкретно просил об этом во время последнего телефонного разговора», - добавил он.

Напомним, Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.