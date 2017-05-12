Ночные заморозки в Черкасской области могут привести к гибели урожая плодовых растений, ягодников, теплолюбивых ранних овощей и озимого рапса.

Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

«Май 2017 года запомнится резким снижением температуры воздуха 9 мая и ночными заморозками 11 мая. Так, по данным метеостанции области, их интенсивность составляла в воздухе 0-4º, на почве 1-6º, на 2 см от поверхности почвы 2-7º. Продолжались заморозки до 7:00. Наиболее интенсивными они были в северо-восточной части области», - говорится в сообщении.

Заморозки такой интенсивности, продолжительности и площади распространения во второй декаде мая в Черкасской области наблюдались впервые и были самыми жесткими за весь период метеонаблюдений (более 100 лет).

«В результате может быть полностью уничтожен урожай плодовых, ягодников, теплолюбивых, ранних овощей и озимого рапса, у которого продолжается цветение», - отметили в Гидрометцентре.

Критическая температура для фаз, в которых находятся эти культуры, составляет 1-3º мороза. На большинстве площадей температуры были значительно ниже.