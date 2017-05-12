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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили оперуполномоченного внутренней безопасности Нацполиции Житомирщины на «крышевании» проституции.

По данным пресс-центра ведомства, капитан полиции «выходил» на житомирских проституток и предлагал им защиту от уголовной и административной ответственности.

«Злоумышленник гарантировал женщинам «спокойную работу под его крышей» за еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Для получения денег он привлек посредника», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали пять фактов получения сообщниками денег. Правоохранители задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Житомира после передачи им очередной еженедельной «дани».

В служебном кабинете капитана, месту жительства его и посредника прошли обыски. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.  
ForUm

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