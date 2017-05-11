также в разделеПолитика
В РФ отреагировали на безвиз Украины с ЕС: это морковка на веревочке 896
Артеменко просит суд вернуть ему гражданство 25
В Кремле ответили Трампу: Нет места для вольных трактовок «Минска» 164
Европейские дипломаты поздравили украинцев с безвизом 36
Гройсман о доведении ОПЗ до банкротства: Это заговор 123
Расмуссен: Некоторые украинские реформы сложно воплотить даже на Западе 37
Гройсман: Отмена виз с ЕС – это восстановление справедливости 30
Порошенко задекларировал доходы от вкладов в своем банке 29
Гройсман о стычках в Днипре: Эта «титушня» должна сидеть за решеткой 55
Чалый: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины 43
Лавров заявил, что не говорил с Трампом о санкциях 29
ЕС окончательно одобрил безвиз для Украины 144
Трамп: Россия ответственна за полное выполнение «Минска» 145
Сегодня Совет ЕС утвердит безвиз для Украины 74
Климкин встретился с Трампом 176
Тиллерсон и Лавров обсудили Украину: Санкции сохранятся до выполнения «Минска» 260
Порошенко рассказал конгрессменам США о ситуации на Донбассе 162
Омелян: Украина восстановит авиасообщение с РФ после возврата Кубани 20038

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп желает сотрудничать с украинскими властями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает УНИАН.

«Вице-президент подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру. После этой встречи президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта», - заявили в Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В то же время Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года