Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп желает сотрудничать с украинскими властями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает УНИАН.

«Вице-президент подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру. После этой встречи президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта», - заявили в Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В то же время Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.