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Немецкий эксперт по вопросам «Евровидения» Ирвинг Вольтер не исключает, что после проведения конкурса в Киеве санкции будут введены в отношении и Украины, и России.

Кроме того, Вольтер прогнозирует, что Европейский вещательный союз (EBU) более жестко сформулирует правила проведения песенного конкурса. И речь, по его словам, не только о России и Украине, сообщает DW.

«Представим, что «Евровидение» состоится на Кипре, и представитель Турции пытаться въехать на греческую часть острова с турецкой стороны, а правительство в Никосии запретит ему въезд. Если такие ситуации возможны, надо их предотвратить», - предлагает Вольтер.

О том, что организаторы «Евровидения» наложат санкции и против Украины, и против России, говорит и другой немецкий эксперт по вопросам песенного конкурса, журналист Ян Феддерсен. «Ведь Киев не позволил приехать на конкурс Юлии Самойловой, а Россия отказалась не только от участия, но и от трансляции «Евровидения», - напомнил он.

В то же время Феддерсен не считает, что страны понесут серьезное наказание. «EBU заинтересована в том, чтобы страны-участники оставались в конкурсе. Санкции будут символическими. Я не думаю, что EBU ошибется, если отстранит Украины на год или два от участия в конкурсе», - говорит журналист.

Напомним, 9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». Второй полуфинал состоится 11 мая, а завершится конкурс в субботу, 13 мая.

В этом году конкурс отличился конфликтом между Украиной и Россией. Россия отправила на конкурс Юлию Самойлову, которой Украина запретила въезд на свою территорию из-за несанкционированного пересечение границы и выступления в аннексированном Россией Крыму. Руководство EBU предостерегало Украину, что ее могут исключить из последующих конкурсов из-за скандала с Самойловой.
ForUm

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