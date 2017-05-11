В день утверждения соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС в городах Украины торжественно подняты Государственные флаги Украины и Евросоюза.

В частности, флаги ЕС подняли на Днепропетровщине, в Ивано-Франковске, Запорожье, Ужгороде, Виннице, Львове, Харькове, Херсоне, Чернигове, Черновцах, Измаиле и десятках других городов, сообщает Укринформ.

Мероприятия проходили под звуки гимна Украины и гимна ЕС «Ода радости» в присутствии руководителей области и города, ветеранов АТО, дипломатов европейских стран, студентов, спортсменов, представителей культуры и науки, политических партий и объединений граждан, религиозных организаций, жителей и гостей городов.

В честь празднования в Днепре, Харькове, Черновцах, Чернигове состоялось построение и торжественное прохождение маршем военнослужащих Вооруженных сил Украины и представителей других силовых структур.

Сотни воздушных шаров с символикой Евросоюза выпустили в небо львовские студенты по случаю принятия Советом Европы безвизового режима для Украины.

«Надеемся, что отныне пересечение границы станет таким легким, как эти шарики, которые мы выпустили в небо. Для молодежи отмена краткосрочных виз для граждан Украины – это в первую очередь возможность новых путешествий и сотрудничества с европейскими вузами», - отметил глава студенческого правительства ЛНУ им. Ивана Франко Богдан Иванусь.

В Запорожье после церемонии поднятия флагов студенты провели символический флеш-моб, во время которого объединили флаги Украины и Евросоюза.

В Херсоне мероприятие отметили торжественным шествием к Мемориалу Героев независимой Украины и чествованием там памяти погибших и умерших борцов за независимость.

По информации пресс-служб ОГА и горсоветов, по случаю проведения Дня Европы в регионах в течение недели состоятся информационно-просветительские и развлекательные мероприятия.

Как ранее сообщал ForUm, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.