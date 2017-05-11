Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп желает сотрудничать с украинскими властями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

Кабинет Министров продлил режим действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии еще на один месяц.

Президент США Дональд Трамп считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений. Об этом он сказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Следователи Днепропетровской областной прокуратуры допросили народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках в Днипре 9 мая.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В сети появилось видео с выступлением представителя Болгарии на «Евровидении-2017» Кристиана Костова в «Артеке» в оккупированном Крыму 1 июня 2014 года.

В свою очередь помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что у Госпогранслужбы не было оснований не пускать в Украину болгарского певца Кристиана Костова, поскольку он не нарушал правила пересечения границы Украины.

Журналисты «Слидства.Инфо» и OCCRP в своем фильме-расследовании сообщили, что вероятного бывшего или действующего сотрудника Службы безопасности Украины заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил журналист Павел Шеремет, в ночь перед его убийством.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Игоря Устименко, которого заметили возле дома Шеремета, уволили из спецслужбы еще в 2014 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Фонда государственного имущества и Министерства юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства и защиты государственного имущества в деле вокруг потенциального банкротства Одесского припортового завода.

В апреле потребительская инфляция замедлилась и составила 12,2%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики.

Сегодня, 11 мая, во время выполнения боевого задания в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский сапер, еще один – получил ранения.

В ночь на четверг, 11 мая, двое неизвестных мужчин, скрывая лицо под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис «Оппозиционного блока» на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5 в Днипре.