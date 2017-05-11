Принятие нового проекта Трудового кодекса без каких-либо поправок в части антидискриминационного законодательства - последний долг Украины перед Европейским Союзом по введению безвизового режима. Об этом сегодня во время брифинга заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Еще у нас один долг - это новый проект Трудового кодекса. Если кому-то захочется как-то избежать внесения в новый проект Трудового кодекса изменений, касающихся антидискриминационных норм, это будет очень большая угроза в восприятии ЕС Украины», - заявила Геращенко, сообщает РБК-Украина.

Вице-спикер отметила, что Рада должна выполнить свои обязательства и ни одна из фракций не должна что-либо менять в проекте после введения безвизового режима. По словам замглавы ВР, одним из главных условий предоставления безвизового режима была борьба с коррупцией в Украине.

Напомним, 5 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса (№1658).

10 ноября 2015 года ВР не смогла принять законопроект «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)».

Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения безвизового режима с Евросоюзом.