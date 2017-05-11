Замглавы МИД РФ Алексей Мешков назвал «морковкой на веревочке» отмену визового режима между ЕС и Украиной.

«Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему», — сказал Мешков, сообщает РИА Новости.

«Все равно остаются эти полгода – заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу», — отметил Мешков.

Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или с безопасностью.

Напомним, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.