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Украина тратит на Пенсионный фонд больше, чем на оборону. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«На оборону мы тратим 134 миллиарда гривен, на Пенсионный фонд - 141 миллиард гривен. Поэтому задача состоит в том, чтобы расширить количество плательщиков, и стимулировать людей платить взносы», - рассказал Рева.

Как отметил Рева, в прошлом году дефицит ПФУ составлял 145 миллиардов гривен, а в этом году уже 141 миллиард гривен.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году собственных доходов в ПФУ было 112 миллиардов гривен, а в этом - 142 миллиарда гривен. «Собственные доходы растут, дотации не увеличиваются. Следующим этапом должен стать переход к системе, которая в течение десяти лет этот дефицит сведет к минимуму, в идеале - к нулю. Вот задача для финансовой стабильности Пенсионного фонда», - заявил он. 

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы парламентом до 15 июля, Кабмин будет иметь возможность повысить пенсии с 1 октября.  
ForUm

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