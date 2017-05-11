Минские соглашения не приемлют разночтений и не предусматривают дополнительных трактовок.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по урегулированию ситуации на Донбассе и отношению Кремля к заявлениям Трампа о том, что выполнение Минских соглашений лежит на России.

«Вопросы по состоявшимся контактам (главы МИД Сергея) Лаврова с Трампом нужно адресовать в министерство иностранных дел. Но я хочу напомнить, что сам Лавров говорил о том, что затрагивалась украинская тематика», - приводит слова Пескова РИА Новости.

«Что касается в целом России и выполнения Минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной Минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано – кто и какие условия должен выполнять», — сказал Песков.

«Нет места для вольных трактовок текста Минских договоренностей. Это достаточно лаконичный и короткий текст», — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает Россию ответственной за выполнение Минских соглашений.