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Национальная полиция Украины открыла 19 уголовных производств в связи с событиями 9 мая.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, отчитываясь перед правительством о работе полиции во время массовых мероприятий на майские праздники.

По его словам, в результате проведенных мероприятий открыто 19 уголовных производств в восьми регионах Украины.

«Изготовление, распространение коммунистической и нацисткой символики – 9 производств, хулиганство - 4 производства, умышленные средней тяжести телесные повреждения – 2. Но эти цифры не окончательные», – цитирует его слова департамент коммуникации Нацполиции.

«В целом, во время проведения мероприятий в органы полиции доставлено 89 человек. Больше всего в Киеве - 31, Днипре – 27 и Одесской области – 21», – сообщил глава Нацполиции.

Он также рассказал, что в результате конфликтных ситуаций, имевших место в различных регионах страны, телесные повреждения получили 8 правоохранителей. Также в органы полиции обратилось 32 гражданина с сообщениями о полученных телесных повреждениях.

Напомним, 10 мая заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что по факту столкновений 9 мая в Украине завели 8 уголовных дел.
ForUm

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