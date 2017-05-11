Реформы в Украине являются даже более амбициозными, чем в некоторых развитых странах Западной Европы. Об этом заявил бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Укринформу.

«В течение предыдущих трех лет украинское руководство начало больше реформ, чем за предыдущие 23 года. Если сравнить, какой была Украина раньше и какой стала сейчас, – это является несомненным прогрессом. Конечно, еще многое надо сделать. Но мы не должны забывать, какой стала Украина за относительно короткий промежуток времени», - заявил политик, который в настоящее время также является советником Президента Украины.

Расмуссен отметил, что некоторые из этих реформ непопулярны.

«Но в перспективе они принесут конкретные положительные результаты для Украины, для украинцев. Моей лучшей рекомендацией для правительства является продолжение взятого курса, даже если он не всегда является простым», - сказал Расмуссен, который в 2014 году основал аналитический консультативный центр Rasmussen Global.

«В свою очередь, Запад должен признать прогресс реформ в Украине и понять, как сложно было провести некоторые из них. В частности, определенные шаги уже сделанные украинским руководством, даже сложно воплотить в жизнь в западных странах. Это касается, например, открытия баз данных относительно собственности активов. Они в Украине являются более прозрачными, чем в Западной Европе», - убежден Расмуссен.

Кроме того, по его словам, большим достижением Украины являются положительные результаты в части визовой либерализации.

«Но Евросоюз должен продолжать этот толчок европейской интеграции. Следующим возможным шагом должно стать предоставление европейской перспективы (Украине стать членом ЕС, – ред.), а также более глубокой интеграции с ЕС. Это обеспечит ощутимые позитивные результаты для наших обществ», - подчеркнул Расмуссен.