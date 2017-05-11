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Правительство Украины планирует увеличить финансирование программы «Доступные лекарства» еще на 250 млн грн.

Представляя соответствующее решение на заседании Кабмина, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что это обеспечит потребность в деньгах до конца года. Соответствующие предложения изменений в государственный бюджет будут представлены в ближайшее время Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В изменениях в бюджет, которые мы будем подавать в ближайшее время в парламент, мы предполагаем увеличение на финансирование программы еще плюс 250 млн грн - этого будет абсолютно, по нашим прогнозам, достаточно до конца текущего года», - сказал он.

Правительство также предусмотрит необходимое количество средств на следующий год для того, «чтобы каждый украинский гражданин, нуждающийся в бесплатных лекарствах, их получил», - заверил премьер.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.
ForUm

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