Встреча главы МИД Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом является четким сигналом поддержки Украины. Такое мнение в Facebook выразил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

«Неординарный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народа Украины и украинской диаспоры Америки», - написал он.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Они обсудили развитие ситуации на Донбассе.