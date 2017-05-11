В Киеве задержали группу преступников, которые требовали у бизнесмена $1,3 миллиона для передачи генеральному прокурору Украины. Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

«Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством с бизнесмена. Цимус дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за ​​умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 млн долл. для передачи лично генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы», - отметил он.

По его словам, предприниматель обратился к правоохранителям. «Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы. Если еще кто-то сталкивается с поборами в пользу прокуроров любого уровня - обращайтесь, браслетов хватает», - подчеркнул Луценко.