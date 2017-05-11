Мужчина, убивший двукратного призера чемпионата мира по биатлону Елену Демиденко, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В июне 2013 года 28-летнюю Демиденко нашли убитой в Глухове Сумской области. Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству девушки причастен ее сожитель – 37-летний житель Глуховского района. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Через некоторое время правоохранители установили, что он действительно находится на территории другой страны, где совершил кражу и уже отбывает наказание. Сотрудники полиции подготовили процессуальные документы на его экстрадицию и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину.

10 мая приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство) УК Украины, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.