также в разделеОбщество
Победитель «Евровидения» выпустил кавер на песню Джамалы
Суд не стал арестовывать задержанного 9 мая бойца ОУН 8
CNN назвал ТОП-11 туристических мест в Украине 29
У Авакова прокомментировали скандальное фото Глуховери 62
Из Украины выдворили еще одного грузинского «вора в закона» 45
В Киеве от имени Луценко у бизнесмена требовали $1,3 миллиона 29
Тимощук «засветился» с георгиевской лентой 145
Сутки в АТО: 37 обстрелов, ранен военный 17
Гитлянская: Фигуранта дела Шеремета уволили из СБУ три года назад 1129
СМИ: Сотрудник СБУ был под домом Шеремета накануне убийства 195
Санкции в отношении Украины обсудят после завершения «Евровидения» 128
10 мая. Картина дня 132
Джамала на «Евровидении» выступит бесплатно и еще доплатит 135
Завтра почти по всей Украине ожидаются заморозки 639
Верификация по спискам «ДНР» завершена, по спискам «ЛНР» - продолжается 165
Нацсовет отчитал два канала из-за брутальных реплик 86
Главу «Укравтодора» вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды 79
За майские праздники задержали 1 тысячу нарушителей границы 90

Мужчина, убивший двукратного призера чемпионата мира по биатлону Елену Демиденко, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В июне 2013 года 28-летнюю Демиденко нашли убитой в Глухове Сумской области. Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству девушки причастен ее сожитель – 37-летний житель Глуховского района. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Через некоторое время правоохранители установили, что он действительно находится на территории другой страны, где совершил кражу и уже отбывает наказание. Сотрудники полиции подготовили процессуальные документы на его экстрадицию и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину.

10 мая приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство) УК Украины, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года