С сегодняшнего дня Нацбанк больше не возглавляет Валерия Гонтарева. Вчера она ушла в двухмесячный отпуск до официальной отставки, а обязанности главы Нацбанка будет исполнять ее заместитель Яков Смолий. «Сегодня» выяснила, сможет ли он стать полноправным руководителем НБУ в будущем и как отразится эта рокировка на курсе гривни.

ПРЕЕМНИК. О своем желании уйти с должности председатель Нацбанка официально объявила еще 10 апреля, хотя слухи об этом кадровом решении всплывали задолго до того. Месяц назад Гонтарева пообещала, что проработает до 10 мая, а дальше — подведение итогов в парламенте и отставка. При этом отчитываться перед ВР она не боится — на днях глава НБУ отметила, что «виновата в падении курса гривни, как стюардесса — в падении самолета». И хотя президентского представления об увольнении главы НБУ до сих пор нет, Гонтарева уже озвучила, что с сегодняшнего дня ее обязанности исполняет Яков Смолий, а сама она уходит в отпуск. В НБУ неофициально говорят, что эти каникулы могут продлиться до середины лета.

Сам Смолий до этого отвечал за платежные системы и безналичные расчеты, а также курировал работу Банкнотно-монетного двора и центрального хранилища регулятора. «Назначение любого нового человека на этот пост ведет к внутренним изменениям в системе и нестабильности. Но, как член команды Гонтаревой, Смолий как минимум сможет обеспечить преемственность ее курса. И еще — он не ассоциируется с какой-либо политической силой, что для руководителя НБУ очень важно», — говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. А вот курс гривни после небольшого укрепления снова может вернуться к отметке 27 грн за доллар. «Потрясений не будет по той причине, что Смолий — представитель команды, руководящей НБУ. Кроме того, отсутствие серьезных противоречий в работе Нацбанка и Кабмина гарантирует сохранение показателей, заложенных в бюджет. А там среднегодовой курс — 27,2 грн», — считает Пендзин.

ДВА ПУТИ. Политолог Руслан Бортник считает, что Смолий не останется в кресле главы Нацбанка надолго. «Все же нам стоит ожидать нового человека на этой должности. И тут возможны два варианта назначения. Первый — это кресло займет доверенный человек президента и наших западных партнеров, например, председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук. Второй вариант — кресло станет разменной монетой в коалиционных торгах, ведь сегодня много говорят о том, что будет восстанавливаться коалиция. В таком случае эту должность займет политическая фигура, не исключаю даже, что один из нардепов», — резюмирует он.

Альтернативные варианты и задачи

Нардеп от БПП Вадим Денисенко отмечает, что теоретически назначение Якова Смолия главой Национального банка возможно, хотя другие альтернативы куда более вероятны. При этом эксперты в один голос называют два имени: Владимира Лавренчука и главы Независимой ассоциации банков Романа Шпека. Отметим, что еще в апреле стало известно — кандидатуру первого поддерживает президент Петр Порошенко, а также Европейский банк реконструкции и развития. Сам Лавренчук недавно заявлял, что готов возглавить НБУ, «когда придет время». Политолог Владимир Фесенко отмечает: у обоих кандидатов хорошая репутация, и скорее всего, это станет либо один из них, либо абсолютно неожиданный вариант. А вот глава парламентского Комитета финполитики и банковской деятельности Сергей Рыбалко считает, что не вопрос кандидатуры главный: «С назначением на должность главы НБУ нельзя медлить, и самое главное, чтобы новый руководитель Нацбанка четко понимал свои задачи по развитию украинской экономики. У него в первую очередь должна быть реальная стратегия развития банковской системы».