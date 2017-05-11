За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении из переносных реактивных систем «Град» «П», минометов калибра 82-мм, вооружения танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино.

«Защитников Красногоровки накрывал огнем минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам наших войск вблизи Водяного. По морским пехотинцам в районе Гнутово бил из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а из пулеметов больших калибров и гранатометов вел огонь по нашим воинам вблизи Павлополя и Новоселовки Второй», - говорится в сообщении.

На донецком направлении из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал опорные пункты вблизи шахты «Бутовка». Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Авдеевки вел огонь из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новгородского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по военным под Каменкой. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов НВФ били по защитникам Новоалександровки. Из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.