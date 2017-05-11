Вопрос санкций в отношении Украины или России со стороны организаторов «Евровидения» из-за недопуска Юлии Самойловой к участию в песенном конкурсе еще не обсуждался.

Об этом заявил исполнительный продюсер Европейского вещательного союза (EBU) Йон Ола Санд, сообщает Немецкая волна.

«Нет ни одного решения относительно санкций, и эта тема не будет на повестке дня до завершения конкурса «Евровидение», - сказал Санд. Возможные санкции будут обсуждать уже после завершения песенного конкурса, который проходит в Киеве.

«Все, что произошло в этом году, мы должны рассмотреть после конкурса, исходя из правил (его проведения. - Ред.). Но также исходя из того факта, что в этом году ситуация очень особая, очень сложная», - добавил исполнительный продюсер «Евровидения «, отметив, что санкции могут еще больше усложнить ситуацию для самих организаторов конкурса.

Напомним, 9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». Второй полуфинал состоится 11 мая, а завершится конкурс в субботу, 13 мая.

В этом году конкурс отличился конфликтом между Украиной и Россией. Россия отправила на конкурс Юлию Самойлову, которой Украина запретила въезд на свою территорию из-за несанкционированного пересечение границы и выступления в аннексированном Россией Крыму. Руководство EBU предостерегало Украину, что ее могут исключить из последующих конкурсов из-за скандала с Самойловой.