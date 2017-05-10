Победительница «Евровидения-2016» Джамала, которой перечислили почти миллион гривен гонорара за выступления на конкурсе в текущем году, сама ничего не получит.

За три номера, которые она готовила к»Евровидению-2017», команда певицы доплачивает, заявил продюсер и пиар-менеджер Джамалы Игорь Тарнопольский и Денис Козловский, сообщает Суспільне мовлення.

«Один миллион – это гонорар за три номера, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором – постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для «Евровидения». Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит. А доплачиваем несколько тысяч долларов», - сказал Тарнопольский.

Он добавил, что один номер на «Евровидении-2016» в Стокгольме стоил Джамале 90 тыс. долларов, а в Киеве она выступает с тремя номерами за почти 40 тыс. долларов.

На вопрос, почему команда певицы не расшифровала, куда идут средства, Козловский сказал: «Это не наша информационная политика. Мы не можем выйти с заголовком «Джамала выступит бесплатно на «Евровидении» и еще доплатит».

Напомним, Джамала выступила в первом полуфинале с симфонической версией песни «1944» и композицией «Заманили», которая была написана в сотрудничестве с группой «ДахаБраха». В финале она презентует новую песню I Believe in U, к которой привлечет артистов со своей команды талант-шоу «Голос Страны» - Анну Куксу, Наиль Ибрагимову и Кеми Оке.

Напомним, певица Джамала, победившая на «Евровидении-2016», получит за выступление во время нынешнего конкурса 985,5 тыс. грн.