Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. В состав американской делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усиление обороноспособности страны и внедрение необходимых внутренних реформ.

Президент рассказал конгрессменам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет активно поддерживать Украину и в дальнейшем, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.