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Волонтер и нардеп от БПП Татьяна Рычкова прокомментировала сайту «24» события, произошедшие в Днипре 9 мая 2017 года.

По ее словам, экс-начальник полиции Днепропетровщины генерал Игорь Репешко не вызывал сомнений относительно доверия к нему как к главе полиции области.

«У меня не было к нему никаких вопросов или претензий. Мне также было известно, что он пользуется доверием высшего руководства», – подчеркнула она.

Нардеп считает, что избиение ветеранов является жесткой провокацией, которая была осуществлена после того, как руководство полиции оставило место проведения массовых мероприятий к 9 мая.

Отвечая на вопрос, в чьих интересах действовали подстрекатели, Рычкова заявила: «Вряд ли политическая сила, которую вспоминают сейчас, причастна к избиению («Оппозиционный блок» – «24»). В Днипре активно работает партия «Социалисты». Сегодня она поднимает голову в городе. Пока неизвестно, кто накачивает их деньгами».

Рычкова подчеркнула, что это, несомненно, провокация, а ответственных за избиение ветеранов АТО следует искать в среднем звене руководителей полиции, которые пошли на сговор с заказчиками избиения.

«Мой опыт подсказывает, что предателей надо искать в среднем звене – среди майоров или полковников», – сказала нардеп.

Она отметила, что для установления истинных виновников провокации, следует провести глубокое внутреннее расследование.

Напомним, 9 мая в Днипре возникла драка, полицейские вместе с неизвестными жестоко избили нескольких ветеранов АТО.

Министр МВД Арсен Аваков заявил об увольнении главы полиции Днепропетровской области и Днипра. Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области будет руководитель патрульной полиции города Днепра Владимир Богонис.

Генпрокурор Юрий Луценко написал, что ГПУ проведет детальное расследование произошедшего.
ForUm

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