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Во время проведения массовых мероприятий, посвященных 72 годовщине Дня победы над фашизмом, в Мелитополе был зафиксирован ряд правонарушений в отношении использования запрещенной символики и невыполнение сотрудниками полиции своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным фактам назначена служебная проверка.

В Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стали около 4 тысяч граждан. Для обеспечения общественного порядка было привлечено 200 правоохранителей.

«Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности при проведении массовых мероприятий ко Дню Победы.

Так, некоторые участники митинга использовали сепаратистскую символику – георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией», - заявили в облглавке.

Учитывая это, начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша инициировал проведение служебной проверки по организации охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, а также работы Мелитопольского отдела полиции в целом.

«На время проведения служебной проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранили начальника Мелитопольского отдела полиции Юрия Буланова. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Бондаренко», - отметил глава запорожской полиции Золотоноша.
ForUm

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