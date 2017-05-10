В Киеве к Евровидению стартует проект интерактивной подсветки LIGHT UP, включающий подсветку зданий Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает UA:Первый.

«Цвет освещения зданий смогут менять фаны Евровидения! Непосредственно во время выступления конкурсантов в полуфиналах (9 и 11 мая) и финале (13 мая) с помощью мобильного приложения Eurovision Song Contest app зрители смогут оценить выступление каждого конкурсанта от 1 до 12 баллов. Каждая оценка будет иметь свой цвет. В зависимости от того, сколько баллов будет получать песня в этом голосовании, будет меняться и цвет иллюминаций на зданиях», - пояснили в пресс-службе.

Результаты зрительской оценки вживую смогут увидеть фаны в Киеве и гости столицы, а зрители за рубежом смогут отслеживать изменение цвета подсветки через мобильное приложение.