Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак появится 23 мая на заседании временной следственной комиссии Сейма в деле создания и функционирования в Гданьске финансовой пирамиды Amber Gold.

Об этом он заявил в комментарии радио RMF.FM, передает Укринформ.

«Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия», - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы появиться в указанный срок, хотя для него он является неудобным.

Руководитель «Укравтодора» пояснил, что срок заслушивания перед комиссией приходится на середину недели, а потому он вынужден будет отпрашиваться с работы на несколько дней.

«Не хочу откладывать слушание на другое время, хотя юридически это возможно», - пояснил он.

Бывший министр Польши отметил, что считает вызов на заседание ВСК по делу Amber Gold политическим, учитывая намерения части депутатов, но сам не будет из этого «делать политику».

Несколько дней назад председатель этой ВСК, депутат правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, что Новак не подтвердил, приедет ли на слушания 23 мая, и попыталась прямо во время заседания дозвониться ему по телефону. Новак тогда не взял трубку, но впоследствии написал ответ Вассерманн в Твиттере, отметив, что нужно было отправить ему смс-сообщение, на которое он бы ей ответил.

Amber Gold – финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали. Представители действующей власти считают, что существование этой пирамиды на протяжении трех лет было бы невозможным без содействия предыдущей правящей коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.

Новак является бывшим политическим соратником Туска по «Гражданской платформе», которая находилась у власти в Польше с 2007 по 2015 год. В течение 2011-2013 годов он был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. С 2016 года - глава «Укравтодора».