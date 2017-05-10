В столичном Парке Вечной Славы 9 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий и многочисленные верующие молились за ушедшими в годы Великой отечественной войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, заупокойная лития состоялась у могилы Неизвестного солдата.

«Сегодня мы празднуем День Победы. В этот день Бог избавил нас от фашизма - страшного мирового зла. Мы молились о покое воинов-освободителей, погибших на поле брани, положив жизнь за веру, за Родину. Также мы возносим молитвы за ветеранов, которых уже мало осталось между нами. Молимся, чтобы Бог благословил, дарил счастье, здоровье и все самое лучшее. Христос Воскрес!» - поздравил митрополит Онуфрий.

Хор Киевской духовной академии и семинарии исполнил для ветеранов, участников боевых действий и всех присутствующих пасхальные песнопения.

После литии Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископат и многочисленные представители духовенства и верующие под песнопения студентов духовных школ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие прошли по Аллее павших Героев, которые отдали жизнь за Родину в годы Великой отечественной войны.

Как известно, в этот день Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших воинов, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата.

В этот день во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви состоялись заупокойные службы по погибшим в годы Великой Отечественной войны.