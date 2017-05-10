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Международные резервы страны в настоящее время составляют $17,2 млрд. При этом на 75% они состоят из средств МВФ. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Главный игрок, влияющий на объем резервов – все тот же Фонд. От его траншей зависит помощь ЕС и других доноров. Причем радужные мечты правительства и НБУ он во внимание не принимает. К примеру, в марте 2015 объем валовых резервов 2016 года планировался на уровне $25,4 млрд., а чистых – $8,6 млрд. В реальности – $15,5 и $4,2 млрд. Фонд давно понял, что деньги давать нужно только в том объеме, чтобы страна не мешала жить более успешным соседям. И не больше. А для резко сузившегося внешнеторгового оборота вполне достаточно $15-17 млрд», - отметил он.

Арбузов напомнил, что даже после роста резервов в апреле они все еще находятся на уровне января 2014 года.

«А внешний долг с тех пор вырос почти на $10 млрд. Это деньги, которые украинцам придется отдавать долгие годы. В этих цифрах и провальная поддержка курса в конце 2014 года, которая закончилась взрывной девальвацией в феврале 2015 с 16 до 28 грн./$. И мнимая реструктуризация Яресько, мешающая дышать экономике до 2040 года. И многие другие экономические эксперименты, среди которых самый дорогой – национализация Приватбанка», - написал он.

По его мнению, страна три года жила не по средствам под победные фанфары на тему таргетирования инфляции, отвязки от стабильного курса и поливание грязью предшественников.

«Сейчас каждый может сделать собственный вывод: за три года внешнеторговый оборот упал почти вдвое, гривна ослабла более чем втрое, внешний долг вырос на $10 млрд. А международные резервы только сейчас вернулись на докризисный уровень. Но они Украине даже не принадлежат», - написал бывший глава центробанка в Facebook.
ForUm

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