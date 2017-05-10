Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения окна и фасада здания во Львове, в котором расположен офис ВО «Свобода».
Об этом сообщает пресс-служба облглавка.
Сегодня, 10 мая, в 10:20 на оперативную линию в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно помещения офиса одной из организаций, а также повредил краской фасад дома и тротуар.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили разбитое окно, осколки стекла от разбитой бутылки на тротуаре, а на фасаде дома – следы краски красного цвета.
Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и причастных к его совершению лиц. Назначен ряд экспертиз.
Как сообщается на сайте ВО «Свобода», найдены остатки от самодельного взрывного устройства. По предварительной версии, взрывное устройство похоже на «коктейль Молотова».
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