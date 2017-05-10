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7 мая в Запорожье патрульные полицейские на автомобиле сбили 30-летнюю женщину. В сети появилось видео наезда, сообщает «Громадське ТБ Запоріжжя».

Источник сообщил, что сразу после инцидента во время допросов эти кадры удаляли с телефонов свидетелей работники Заводского районного отделения полиции.

Пострадавшую доставили в 5-ю городскую больницу. Сейчас она прооперирована и находится без сознания на искусственной вентиляции легких. У пациентки диагностирован перелом основания черепа и многочисленные травмы. Об этом сообщил заместитель главного врача Олег Великий.

Он также добавил, что потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, употребляла наркотики, что значительно усложнит ее выздоровление. По словам врача, пациентку посещает ее сожитель. СМИ сообщали о том, что у потерпевшей трое детей.

Сейчас проверка инцидента проводится комиссией во главе с начальником управления патрульной полиции Романом Пилипенко. На время ее работы полицейский, совершивший наезд, отстранен от исполнения обязанностей, сообщили в полиции. От других комментариев полицейские воздерживаются в течение уже трех дней.

По информации СМИ, между группой людей и патрульными произошел конфликт. Полицейские задержали мужчину по подозрению в ограблении, сообщает Depo. Запорожье со ссылкой на собственные источники.

Потерпевшая пыталась защитить задержанного. Затем компания окружила автомобиль и заблокировала его движение. По предварительным данным, авто патрульных наехало на ногу женщине, после чего она упала головой на асфальт. Потом машина ее переехала передним колесом. Патрульные пытались помочь пострадавшей до прибытия «скорой».
ForUm

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