У вице-премьр-министра Украины Вячеслав Кириленко сложилось впечатление, что заявление правозащитной организации Amnesty International в Украине о задержаниях 9 мая за советскую символику написано в Кремле. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек террором, голодом в Украине – 7 млн», – отметил он.

Кириленко подчеркнул, что преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждены в Европе. «В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. «Правозащитники» этого не знают?» – написал он.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине требует освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики во время акций 9 мая.