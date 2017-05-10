На Майдане Незалежности в Киеве разрушили цветочную клумбу, выполненную специально к песенному конкурсу «Евровидение-2017». Об этом в Facebook сообщил «Киевзеленстрой».

«Цветочную композицию в самом центре города, бережно выполненную специалистами КП СЗН Шевченковского района города Киева к песенному конкурсу «Евровидение-2017» буквально разрушено и вытоптано. Уважаемые киевляне и гости столицы, обращаемся к вам с огромной просьбой не разрушать то, что приносит всем эстетическое удовольствие, и предупреждать такие случаи и сохранять красоту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент композиция восстанавливается.