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На Майдане Незалежности в Киеве разрушили цветочную клумбу, выполненную специально к песенному конкурсу «Евровидение-2017». Об этом в Facebook сообщил «Киевзеленстрой».

«Цветочную композицию в самом центре города, бережно выполненную специалистами КП СЗН Шевченковского района города Киева к песенному конкурсу «Евровидение-2017» буквально разрушено и вытоптано. Уважаемые киевляне и гости столицы, обращаемся к вам с огромной просьбой не разрушать то, что приносит всем эстетическое удовольствие, и предупреждать такие случаи и сохранять красоту», - говорится в сообщении.  

Отмечается, что на данный момент композиция восстанавливается.
ForUm

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