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В Волынской области лесная охрана сегодня ночью задержала четыре фуры со львовским мусором. Об этом сообщает пресс-служба  областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

«Вблизи лесного массива возле поворота на воинскую часть лесная охрана Берестечковского лесничества совместно с мобильной рейдовой группой ГП «Гороховское ЛМХ» обнаружили 4 подозрительных фуры», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что позавчера ночью на территории Песковского сельского совета (та же бывшая воинская часть) лесная охрана обнаружила 3 фуры мусора.

«Работники лесной охраны стали ждать, так как очевидно, что фуры уже планировалось отгружать в лесу. Хотели поймать с поличным. Вызвали полицию. Однако водители заметили автомобиль и не стали так рисковать. Поэтому лесной охране совместно с полицией пришлось задерживать их на дороге», - подчеркнули в управлении.

Впереди фур ехал легковой автомобиль на волынской регистрации – очевидно, местный и знающий, который помогал найти место выгрузки. Сами грузовики – на киевской регистрации».

Правоохранители принимают необходимые пояснения. Этот факт занесен в единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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