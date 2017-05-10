Национальный совет по телевидению и радиовещанию предупредил каналы «СТБ» и «Новый» в связи с брутальными высказываниями в эфире в дневное время. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

«По результатам мониторинга общенациональных телеканалов, проведенного с 24 по 26 апреля, в эфире ЗАО «ММЦ-СТБ» и ООО «Новый канал» было зафиксировано употребление грубых слов и выражений в анонсах отдельных передач. Регулятор просит вещателей внимательнее относиться к соблюдению требований законодательства по общественной морали и защите несовершеннолетних», - отмечается в сообщении.

Грубые высказывания на «СТБ» были зафиксированы в анонсах передач «МастерШеф. Дети» и в спецпроекте «Окон» «Соседи». На «Новом» это касалось анонсов передач «От пацанки до панянки», объявления набора на следующий сезон проекта и «Сердца трех».

Анонсы указанных проектов выходили как в утреннее, так и в дневное время, когда они доступны для просмотра юными зрителями.

Ранее Нацсовет также зафиксировал грубое ругательство и в передачах ряда общенациональных вещателей.