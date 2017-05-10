Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в последний день работы на должности поблагодарила всех, кто поддерживал «на трудном пути реформирования финансовой и банковской системы страны». Об этом она написала в блоге на сайте Нового времени.

«Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела, могу только догадываться, кто в конце 2014 года запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти. Я так и не узнала имя человека, который в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написал: «Гонтарева виновна в падении гривны не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета», - отметила она.

Гонтарева добавила, что Украина потеряла на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений.

«Как точно сказано. Ведь мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто «разорвало на куски» и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно», - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, во всех секторах отечественной экономики и банковской системы за двадцать лет имитации реальных реформ накопились хронические, несовместимые с жизнью дисбалансы.

«Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК «Нафтогаз», и огромное количество смертельно больных банков», - добавила глава НБУ.

Однако, по словам Гонтаревой, благодаря международному сообществу, МВФ, Всемирному банке, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству удалось выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране.

Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева объяснила свою отставку личным выбором, а не политическим решением.