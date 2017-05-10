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Президент ФФУ Андрей Павелко заменит нынешнего президента УЕФА Александера Чеферина на должности члена Дисциплинарного комитета ФИФА. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на телеканал «Футбол 1».

Чеферин входил в число членов Дисциплинарного комитета ФИФА, но покинул его после того, как был избран новым главой УЕФА. После ухода Чеферина в комитете освободилось одно место от Европы. Сам же словенский функционер предложил кандидатуру Павелко на вакантную должность.

«Совет ФИФА одобрила персональный список изменений в Дисциплинарный комитет ФИФА  от Европы. В этом комитете был представлен президент УЕФА Александр Чеферин, но он сделал следующий шаг в своей футбольной карьере, поэтому от Европы освободилось место. Сам Чеферин подал заявку от Украины в моем лице, чтобы Совет ФИФА и Конгресс ФИФА утвердили новый список членов Дисциплинарного комитета, а это высший орган футбольного правосудия в мире», - сказал Павелко.

Решение о включении украинца в Дисциплинарный комитет ФИФА могут принять завтра на конгрессе международной футбольной федерации, который состоится в столице Бахрейна Манаме.

Напомним, Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины с марта 2015 года, сменив на этом посту Анатолия Конькова.
ForUm

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