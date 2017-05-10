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Конфискованные средства окружения экс-президента Виктора Януковича в размере 1,1 миллиарда долларов могут быть использованы только после внесения изменений в закон о госбюджете.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Превышение более 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов», - сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн и четко указано, что эти средства пойдут на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, в Фонд регионального развития и др.

Также в министерстве подчеркнули, что сумма в 1,1 млрд долларов включает как тело, так и начисленные проценты.

Напомним, 28 апреля вступило в силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
ForUm

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