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Осужденные бывшие бойцы спецроты милиции «Торнадо» обжаловали приговоры Оболонского райсуда Киева. Об этом сообщил адвокат Владимир Якимов.

«Мы подали документы в Апелляционный суд 5 мая. Также 11 ребят еще от своего имени подали жалобы в суд, кроме Юрия Шевченко, которого приговорили к условному сроку», - сказал он, сообщает Укринформ.

В апелляционной жалобе «торнадовцы» просят суд отменить решение суда первой инстанции и вынести оправдательный приговор.

Сейчас 8 осужденных бывших бойцов находятся в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщалось, 7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукурова и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы. В то же время четверо «торнадовцев» получили условные сроки.
ForUm

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